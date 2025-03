Lettera43.it - Dazi, Trump annuncia «nuove tariffe dal 2 aprile»: nel mirino i prodotti agricoli

Leggi su Lettera43.it

A poche ore dall’entrata in vigore deial 25 per cento per Messico e Canada, Donaldhatoa partire dal 2. Stavolta riguarderanno i, tanto che il presidente degli Stati Uniti lo hato rivolgendosi direttamente «ai grandi agricoltori americani» e chiedendo loro: «Preparatevi a produrre moltiper la vendita negli Stati Uniti». Nelle ore precedenti hato anche altridel 25 per cento per ieuropei dei settori automobilistico, farmaceutico e tecnologico.LEGGI ANCHE:e isull’Europa: una trappola da evitare con una risposta decisaArticolo completo:dal 2»: neldal blog Lettera43