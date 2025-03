Metropolitanmagazine.it - Daredevil: Born Again, una seconda stagione è già in programma con un famoso attore aggiunto al cast

2 ha scritturato Matthew Lillard per un nuovo ruolo misterioso, con grande sorpresa dei fan. In un certo senso, è stata proprio la serie Tv Netflix del Diavolo di Hells Kitchen a dare il via a tutto. Anche se serie come Agent of Shield esistevano già, è stata proprioa rendere il cinecomic televisivo così di massa e soprattutto così adulto. L’acclamazione universale per la serie Marvel ha permesso la realizzazione di altre serie come Jessica Jones , Luke Cage e The Defenders, dimostrando probabilmente anche alla Disney che potevano realizzare delle serie Marvel. Ora, nell’era Disney+, tutto è concesso.Dopo essere stato assente dalle nostre TV per quasi un decennio, Charlie Cox torna nei panni di Matt Murdock in, che sostanzialmente funge da quartaper la serie Netflix, mentre la riavvia in modo soft per l’MCU.