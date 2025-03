Tarantinitime.it - Danneggia la casa e aggredisce l’ex suocero, arrestato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNella notte di domenica scorsa, i Carabinieri della Stazione di Ginosa hannoin flagranza di reato un 25enne di nazionalità georgiana, presunto responsabile di lesioni emento ai danni di un 58enne del posto, padre della sua ex compagna.La vicenda avrebbe avuto inizio presso l’abitazione della vittima, dove il giovane si sarebbe recato per visitarecompagna e la figlia di pochi mesi. La visita, tuttavia, si sarebbe presto trasformata in una lite.sarebbe quindi intervenuto per tentare di calmarlo ed allontanarlo, visto che i suoi modi di fare sarebbero diventati sempre più aggressivi.La reazione del giovane non si sarebbe fatta attendere: mentre veniva allontanato, avrebbe colpito con un pugno in pieno volto