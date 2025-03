Quotidiano.net - Dandini la ribelle: "Il ’68 ci regalò i diritti"

La “cattiva ragazza” della tv è in treno. Serenasta andando da Roma a Parma. Lei, che ha rivoluzionato la televisione, autrice di programmi cult all’insegna della satira – con una forte attenzione al mondo femminile e alle battaglie sociali – conduttrice, ironica come nessuna, è da tempo anche scrittrice. Sta viaggiando di città in città per presentare il suo ultimo libro C’era la luna (Einaudi). Prossimo appuntamento domani a Scandiano (Reggio Emilia). Serena, il suo libro è già un successo. "Sono felice: è la mia decima fatica. E ho saputo che e già nella top ten dei più libri venduti. Grazie ai miei lettori, ci tengo a dirlo". La protagonista è Sara, un’adolescente che vive il periodo tra il ’67 e il ’69 tra feste, proteste, risate e pianti. "Mi interessava parlare di quella manciata di anni, non a caso l’epilogo del libro è il 1969 quando la strage di piazza Fontana è un po’ considerata la fine dell’innocenza.