Ilnapolista.it - Damascelli “Vittimismo Inzaghi: per lui l’Inter è oggetto di sospetti, forse non legge i giornali”

Leggi su Ilnapolista.it

sul Giornale parla di. Per il tecnicoè al centro di insinuazioni più delle altre del campionato. Basterebbe, però, poco per essere smentito.: Per Mottaal centro delle criticheScrivesul Giornale:Alla presunzione di Motta risponde ildisecondo il qualesarebbedi critiche,, insinuazioni come nessuna altra, gli basterebbe consultare gli archivi deiper essere smentito, pagina per pagina, campionato per campionato, scudetto per scudetto. Mercoledì in Olanda servirà la vera Inter, dunque solida, campione d’Italia, senza tremori e cambi bizzarri.Il mondo neroazzurro è inquieto per i cali nel finale e non si spiega perchésostituisca Bastoni (Corsera)La sostituzione di Bastoni e quel gol di Billing nel finale di Napoli-Inter non sono andati giù al mondo Inter.