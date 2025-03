Formiche.net - Dallo stop al Green deal la strategia per un’Ue amica delle imprese. Martusciello spiega la linea del Ppe

È attesa per mercoledì la presentazione del nuovo piano dell’Unione Europa legato alla mobilità “pulita”. Ancora non se ne conoscono i dettagli, ma una cosa è certa: il Ppe è intenzionato a fare pressione sulla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, affinché alcuni indirizzi assunti nel corso della precedente legislatura, giudicati eccessivamente afflittivi per l’industria dell’automotive e dell’indotto, siano radicalmente rivisti. A confermare l’orientamento dei popolari è Fulvio, capodelegazione nazionale e membro dell’ufficio di presidenza del Ppe., il gruppo dei popolari è al lavoro per rivedere laeuropea in particolare sulle auto. Qual è la vostra?Il passaggio sulle auto, che contiene una chiara richiesta di posticipare il termine della sospensione del motore endotermico oltre il 2035, rappresenta uno dei tasselli di unapiù ampia che il Ppe ha in animo di perseguire.