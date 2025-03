Quotidiano.net - Dall’Emilia fino al mondo, la scalata di Fervi Group

NELLA PROVINCIA DI MODENA, al centro di quella che viene considerata la Motor Valley italiana, c’è un gruppo che da diversi anni vive una crescita continua. Prima in Spagna e Germania, poi tornando nel territorio, nella vicina Bologna, e infine allargando i confini, verso la Cina, tanto da essere quotato in borsa, guadagnandosi i mercati nell’Europa dell’est e negli Stati Uniti. Si chiamae nasce nel comune di Vignola, occupandosi di macchine utensili e utensileria meccanica per l’officina, la manutenzione, l’industria e il fai da te, settore che viene abbreviato con l’acronimo di MRO, ovvero Maintenance, Repair and Operation. Una sigla su cui costruirne un mercato. Una storia iniziata nel 1978 con il nome di Veprung. Poi, nel 1991, ecco il marchio. Nel 2015 arriva la vera espansione con l’acquisizione di Ri-flex Abrasives, successivamente tre anni dopo con il 40% della spagnola Sitges Maquinas y Accesorios e di Vogel Germany nel 2019.