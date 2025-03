Ilfattoquotidiano.it - Dalla spinta al riarmo alla sempre piu? timida difesa di Zelensky: dal vertice di Londra almeno tre diverse idee di “pace”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Europa esce daldicome uno specchio rotto, nel quale la stessa faccia si riflette in innumerevoli versioni, tuttetra loro, nonostante le parole del presidente polacco, Donald Tusk, che all’uscita dal summit con 16 Paesi euroatlantici e i vertici di Nato e Unione europea ha parlato di un’Europa che “si è svegliata“, con tutti i leader che “parlano all’unisono“. Basta ascoltare le dichiarazioni a margine dell’incontro per capire che di unità, in Europa, ce n’è ben poca. Giorgia Meloni boccia la strategia ideata da Gran Bretagna e Francia che prevede l’invio di un “gruppo di volenterosi“, ossia 30mila soldati europei da inviare con funzioni di peacekeeping in Ucraina, Keir Starmer interviene e dice invece che si prosegue su questa linea, mentre Ursula von der Leyen continua a invocare l’uso della forza contro Putin.