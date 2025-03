Dalla Regione un ricordo del poeta Mario Luzi a vent’anni dalla morte

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Si è ricordata inla figura di, asua, avvenuta il 28 febbraio 2005. A ricordare la figura del, più volte candidato al Nobel, è stato il governatore Eugenio Giani. “È stato un uomo dal respiro universale ma che ha sempre mantenuto legami con la sua Toscana. Avrebbe meritato il Premio Nobel. Se di poeti, poeti veri, poeti grandi, ce ne sono pochi al mondo – ha poi aggiunto Eugenio Giani – tra quei pochi c’è certamente lui. Una figura che spicca nel Novecento italiano per la sua lezione di bellezza, per le visioni e le emozioni che ancora ci suggerisce. Nella sua opera non è mai mancato l’impegno civile e a buon diritto si può dire che è stato uncivile nel senso più nobile del termine, ed è diventato un classico della nostra letteratura”.