Dalla pelliccia alle frange, dal little black dress all'iper décor, ecco cosa ha dominato sulle passerelle del capoluogo lombardo

Le collezioni pensate per la prossima stagione fredda hanno appena sfilato nele la domanda non può che nascere spontanea. Quali sono le tendenze Milano Fashion Week 2025 che hannosu tutte le altre? Non è facile rispondere perché le proposte sono state tante e tutte diverse tra loro, spaziando tra grandi griffe e marchi di nicchia, tra maison prestigiose e nomi emergenti.Ciò che più si è avvertito nell’aria, però, è un mix perfetto tra capi effetto cocoon fatti per proteggersi dal freddo (e non solo) e suggestioni di una femminilità più sensuale e spiccata, senza dimenticare un pizzico di divertissement. All’interno di questa dualità, emergono trend ricorrenti che non vediamo l’ora di conoscere e di indossare.