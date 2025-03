Palermotoday.it - Dal cyberbullismo all'adescamento online: un incontro per parlare di sicurezza in rete

Giovedì 20 marzo alle 17 nella scuola Thomas More di via Pacinotti, 49 a Palermo si svolgerà l’“Navigare in” con Massimiliano Frassi, presidente dell'associazione Prometeo, impegnata da oltre 20 anni in attività di sensibilizzazione sul tema dell'abuso e sostegno alle vittime.