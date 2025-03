Sport.quotidiano.net - Dal carcere al riscatto sul green: la storia di Peake e Cabrera

Lo sport certe volte può essere l’occasione per riscattare traumi o brutte esperienze del passato, oppure dimostrare che si è capita la lezione del tempo passato in. È questo il caso di due golfisti, Ryane Angel, protagonisti entrambi di storie e condanne diverse ma unite da un unico denominatore comune: la passione per il. Il primo caso riguarda l’australiano, classe 1993, giovane promessa di questo sport, ma che dopo aver frequentato cattive compagnie durante il periodo adolescenziale venne condannato a ben 5 anni dia causa di un’aggressione commessa nel 2014. Dopo il buio, però, la rinascita e il ritorno al golf, per il quale era già molto portato sin da bambino e le cui doti gli hanno consentito di vincere il New Zealand Open proprio lo scorso sabato, nonché ad ottenere il pass per partecipare al prossimo British Open, il torneo Major più antico del mondo, dal 17 al 20 luglio prossimi in Irlanda del Nord.