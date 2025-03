Secoloditalia.it - Dal 7 ottobre 555 episodi di antisemitismo. Piantedosi: «La nostra attenzione non verrà mai meno»

Sono stati 555 glidiregistrati in Italia dal 72023, giorno dell’attacco di Hamas a Israele. A rivelarlo è stato il prefetto Raffaele Grassi, presidente dell’Oscad, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, nel corso del convegno “Le vittime dell’odio” in corso al Memoriale della Shoah di Milano. In quella cifra, ha spiegato, sono ricompresi «crimini, discorsi e incidenti d’odio». «È qualcosa di molto preoccupante», ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo, sottolineando che «noi non faremo mai venirela».: «Non faremo mai venirelaha chiarito che «dal 7segnali di preoccupazione si sono quadruplicati. Abbiamo registrato un incremento die di violenza all’interno delle manifestazioni pubbliche che sono state organizzate e una serie di segnali che ci hanno fatto innalzare l’», che «dovremo coniugare anche con attività di carattere educativo e divulgativo per fare in modo che quello che è alla base di tutto questa cultura dell’odio rappresenti sempre una forte componente minoritaria».