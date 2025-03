Quotidiano.net - Dal 2008 le donne manager cresciute del 101%. Oggi sono il 22% del totale

Roma, 3 marzo 2025 – Lein Italia del 101 per cento dal. Attualmentea quota 22 per cento sul, ma nel terziario raggiungono il 26 per cento. Il dato emerge dall’ultimo Report suiprivati, elaborato daitalia sui più recenti dati ufficiali resi disponibili dall’Inps che vedono un aumento complessivo deiin Italia pari al 2,6%. Crescono soprattutto le(+5,1% vs 1,9% degli uomini) e il Terziario (+20% vs Industria 4% negli ultimi otto anni). I dati sui soli dirigenti del terziario diitalia confermano la crescita anche nel 2024: +5% in, +9% lee +4% gli uomini. Secondo gli ultimissimi dati ufficiali Inps (2023) elaborati daitalia, i dirigenti privati italianiaumentati del 2,6 per cento, un incremento che rafforza la crescita dei quattro anni precedenti, proprio quelli delle policrisi, arrivati dopo il forte calo (-5%) che ha caratterizzato il decennio- 2018.