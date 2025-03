Quotidiano.net - Dai commessi ai gelatai. Introvabili 258mila lavoratori

LA PIENA occupazione è sempre meno un miraggio. Lo dimostrano i dati Istat, i migliori da vent’anni, ma anche il rovescio della medaglia. Ovvero la mancanza di candidati per ricoprire posizioni che, rimanendo vacanti, mettono a rischio la crescita del Pil. Nel 2025, in Italia, sono“, il 4% in più dell’anno precedente. A lanciare l’allarme è Confcommercio, che riprende uno dei temi sempreverdi del panorama occupazionale, ossia il ‘mismatch’ domanda-offerta di lavoro. I settori più in difficoltà sono commercio, ristorazione e ospitalità, per i quali l’associazione parla apertamente di "emergenza" che "rischia di frenare la crescita economica dei settori" ma anche "del prodotto lordo dell’intero sistema economico italiano". Dunque è caccia grossa a, macellai, gastronomi, addetti al pesce.