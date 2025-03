Ternitoday.it - “Dacci i soldi, questa è una rapina” e fuggono con contanti e sigarette

al Caffè Zero di via Romagna, nel quartiere di borgo Bovio a Terni. Il colpo è stato messo a segno nella tarda serata di domenica 2 marzo. Ad entrare in azione sarebbero state due persone che, intorno alle 23, hanno fatto irruzione nel locale brandendo una pistola davanti ai due addetti.