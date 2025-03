Ilfattoquotidiano.it - Da psicoterapeuta dico: allo Studio Ovale ho visto due narcisisti. Niente era preordinato

Lo scontro avvenuto nellodel Presidente degli Stati Uniti è chiaramente – ai miei occhi di– frutto di due narcisismi che si sono incrociati senza le cautele che solitamente la diplomazia adotta per mitigare il rischio di conflagrazione. Ma cosa è il narcisismo? Si tratta di un tratto di personalità che si manifesta con una grande considerazione di sé, grandiosità, arroganza, bisogno di ammirazione e scarsa capacità di capire e mettersi nei panni dell’altro (quella che comunemente si definisce empatia). Quando si manifesta in forma sana permette all’individuo di vivere una vita turbolenta ma soddisfacente. Alcune volte i tratti di personalità travalicano per cui compare una patologia per la quale la persona, come affermava lo psichiatra della fine 800, Karl Jaspers, “soffre e fa soffrire gli altri”.