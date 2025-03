Iodonna.it - Da Luke Skywalker e moglie a Timothée e Kylie Jenner

Anno magro sul red carpet. Agli Oscar 2025, a fare colpo, sono davvero poche coppie. E quelle che strappano un che di affettuoso sono sedimentate da decadi. Per esempio Mark Hamill – per sempredi Star Wars – con la sua compagna sposata nel lontano 1978. Una relazione lunghissima iniziata in uno studio dentistico dove Marilou – questo il nome della– lavorava come igienista. Ancora uniti, i due hanno giocato con i fotografi come bambini. Oscar 2025: ecco chi sono le 5 donne candidate al premio come miglior attrice X Leggi anche › 30 momenti che proprio non riusciamo a scordare degli Oscar Più severi ma comunque affiatati anche Zoe Saldana e Marco Perego.