Ilgiorno.it - Cultura, Monza apre il portafoglio. Più musica classica e Liberazione

Aumenta la spesa del Comune in. Lo dice il bilancio di previsione 2025-2027 approvato nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Si tratta di 200mila euro in più, che quest’anno saranno destinati ae turismo. Per quel che concerne il capitolol’anno scorso si partiva a bilancio da 223mila euro tra contributi e servizi per eventili, quest’anno ne sono stati previsti in partenza 326mila, destinati ad aumentare nei mesi come avvenuto nel ’24. L’aumento di spesa corrente a bilancio per beni e attivitàli in città sta crescendo da un biennio: nel 2022 la spesa in servizi e contributi perè stata di 259mila euro, che sono diventati 329mila nel 2023, e 375mila al termine del 2024. L’assessora allaArianna Bettin, sollecitata dal suo predecessore nella precedente giunta di centrodestra Massimiliano Longo - che ha chiesto chiarimenti sulla spesa - ha dichiarato in aula consiliare che quest’anno particolare attenzione verrà posta agli eventili e a una ricca rassegna di eventi legati all’80° anniversario delladell’Italia dal nazifascismo.