Leggioggi.it - CU 2025 autonomi: invio entro il 31 marzo. Novità e regole di quest’anno

Leggi su Leggioggi.it

Approvato a metà gennaioil modello di Certificazione Unica (CU) da trasmettere in via telematica dal contribuente per attestare, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nel 2024 oltre che dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Con riguardo al periodo d’imposta 2024, fermo restando che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate ai soggetti percipientiil prossimo 17(la scadenza ordinaria del 16cade di domenica) per l’telematico dei modelli all’Agenzia Entrate esistono tre differenti scadenze, rispettivamente fissate al 17; 31e 31 ottobre