Cristian Marchi Presenta "Motivation", Il Nuovo Singolo Da Ascoltare

Da venerdì 7 marzo sarà rotazione radiofonica “”, ildifeat. Reverend Haus disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 febbraio.Un Inno alla Vita, “” diPer gli amanti della musica dance è disponibile ildi, “”, realizzato in collaborazione con Reverend Haus. Questo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e entrerà in rotazione radiofonica dal 7 marzo 2025.“” sicome un vero e proprio inno alla vita, perfetto per dare la giusta carica durante le sessioni in palestra o per affrontare la giornata con energia e passione. Il sound distintivo ditorna a infiammare i dancefloor con groove avvolgenti e bassi potenti, accompagnati dalla voce energica di Reverend Haus.