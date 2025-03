Sololaroma.it - Cristante compie 30 anni, la Roma lo celebra sui social: “Tanti auguri Bryan”

Il mese di marzo è cominciato come meglio non poteva per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-1 in rimonta il Como, grazie ad una prova convincente specialmente nel secondo tempo. La squadra è riuscita a dar seguito al suo ottimo momento di forma, ribaltando l’iniziale vantaggio dei lariani con le reti dei subentrati Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk. L’umore è alle stelle e Claudio Ranieri dovrà essere abile a gestirlo, anche in vista della prossima gara con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico. Battere i baschi tra le mura amiche risulterebbe fondamentale, dato che la sfida di ritorno si disputerà fuori grotta.Tornando sulla partita con i Voltiani, però, uno dei calciatori che è riuscito a lasciare un’impronta nel secondo tempo è stato senza dubbio