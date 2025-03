Cresce ancora la pressione fiscale nel 2024 tocca il 426%

Unlimitednews.it - Cresce ancora la pressione fiscale, nel 2024 tocca il 42,6%

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 lacomplessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,6%, in aumento rispetto all’anno precedente (41,4%), per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+5,7%) superiore a quella del Pil a prezzi correnti (+2,9%). Lo rende noto l’Istat.Nel 2024 l’economia italiana ha registrato una crescita del Pil in volume dello 0,7%, pari a quella del 2023. Il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è stato pari a 2.192.182 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente. Lo comunica l’Istat, spiegando che “lo sviluppo è stato stimolato sia da un contributo positivo della domanda nazionale al netto delle scorte (+0,5%) sia della domanda estera netta (+0,4%), mentre è stato lievemente negativo il contributo della variazione delle scorte (-0,1%).