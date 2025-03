Ilgiorno.it - Crac assicurativo in Lussemburgo. La class action dei clienti beffati

La posta in gioco sono i risparmi di oltre 100mila persone, tra cui migliaia a Milano e in Lombardia, che negli ultimi vent’anni hanno sottoscritto polizze vita con il gruppolussemburghese Fwu Life Insurance Lux Sa. Una compagnia, che nel tempo ha collocato in Italia circa 120mila polizze per oltre 400 milioni di euro, sciolta e messa in liquidazione coatta dal Tribunale distrettuale del, dopo che l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni ha preso atto dell’insuccesso del piano di risanamento semestrale. Lo scorso 31 gennaio, quindi, è stato nominato un liquidatore, Maitre Baden, per traghettare una fase delicata che riguarda anche l’Italia. Si apre un fronte occupazionale perché a Milano, in via Lepetit, si trova la sede della compagnia, con dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro.