Ilfattoquotidiano.it - Costa Concordia, udienza per Francesco Schettino al Tribunale della Sorveglianza: chiede la semilibertà

Mercoledì 4 marzo si deciderà sulla sulla libertà dell’ex comandanteaveva chiesto di poter accedere al regime di. Nel 2017 era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragionave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio provocando 32 vittime e centinaia di feriti.ha maturato il termine che gli consente di accedere alle misure alternative al carcere avendo già scontato la metàpena. A decidere se potrà accedere allasarà il, recluso nel carcere romano di Rebibbia, beneficia attualmente di 45 giorni all’anno di permessi ottenuti grazie alla buona condotta mantenuta nel carcere romano.