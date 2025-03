Formiche.net - Così la Dsr Bank finanzierà la difesa europea

Una banca per la, finalizzata ad affrontare le crescenti minacce alla sicurezza offrendo finanziamenti al settore privato e contribuendo a standardizzare le norme sul procurement in Europa. È quanto prospetta di fare la Banca per la, la sicurezza e la resilienza (Dsr), la prima istituzione finanziaria internazionale concepita per colmare il gap di finanziamento e sviluppo della. Con un capitale di cento miliardi di sterline, la nuova banca ha anche l’ambizione di risolvere il deficit di finanziamento dei settori delladei Paesi europei. Essa prevede di emettere obbligazioni con rating AAA sostenute dalle nazioni azioniste per far arrivare rapidamente “capitali a basso costo” per gli acquisti dellanei Paesi della Nato, nell’Ue e nelle nazioni alleate dell’Indo-Pacifico senza aumentare il debito pubblico.