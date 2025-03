Ilfattoquotidiano.it - Così gli Ufo stanno entrando a pieno titolo nei dibattiti politici e geopolitici

Gli Ufonella politica e nella geopolitica, come assistiamo nei vari dibattimenti e interpellanze parlamentari degli Stati Uniti, dove il fenomeno dei “droni” e oggetti volanti anomali ha prodotto nuove indagini coinvolgendo settori delle varie agenzie di Intelligence compreso la Fbi. Importanti dibattimenti si sono svolti nei vari Parlamenti oltre a quelli negli Usa, come in Brasile, Argentina, Messico, e poche settimane fa nel Parlamento di Malta. Anche al Parlamento Europeo a Bruxelles un team di ricercatori rappresentanti oltre 15 paesi ha richiesto la costituzione di una commissione per lo studio e monitoraggio del fenomeno Ufo.La prospettiva di essere visitati da “altri” è presa in seria considerazione anche per le nuove scoperte scientifiche e le eventuali ricadute tecnologiche.