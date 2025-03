Formiche.net - Cos’è la distillazione e perché è diventata la parola d’ordine delle Big Tech americane

Leggi su Formiche.net

Lapiù utilizzata all’internopiù grandi Bigstatunitensi nelle ultime settimane è “”. Ha iniziato a circolare subito dopo il lancio di DeepSeek, il chatbot cinese ottenuto a basso costo ma con prestazioni ugualmente performanti. Questa tecnica viene utilizzata per creare modelli di intelligenza artificiale più economici: se ne prende uno di grandi dimensioni, chiamato “maestro”, da cui vengono generateinformazioni che a loro volta addestrano in modo rapido un modello più piccolo, definito “studente”. Niente di nuovo né rivoluzionario, visto che laesiste da diverso tempo, ma ha preso ulteriormente piede dopo l’arrivo sul mercato di DeepSeek.I vari Microsoft, OpenaAI, Meta e via dicendo hanno deciso di far proprio questo processo per rispondere alla Cina, nella convinzione che questa è la strada da seguire per il successo.