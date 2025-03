Lanazione.it - Cosa vince il vincitore del Carnevale di Viareggio

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 – Dopo una edizione perfetta con numeri e incassi record, si avvicina la chiusura deldi2025. L’ansia cresce perché martedì 4 marzo alle 15 parte l’ultimo corso mascherato con la proclamazione dei vincitori e, a concludere, lo spettacolo pirotecnico. Come funziona il corso di chiusura Peril 6° corso mascherato, quello di chiusura, è il giorno più lungo del. La tradizionale sfilata del Martedì Grasso culmina appunto con il corso di chiusura che conclude i festeggiamenti della edizione 2025. Al termine del corso mascherato verranno letti i verdetti della Giuria sulle opere in concorso e lo spettacolo pirotecnico darà l’arrivederci alla prossima edizione. La diretta televisiva L’ultimo corso mascherato sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai3 dalle ore 15.