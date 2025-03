Ilfoglio.it - Cosa sappiamo dell'auto contro la folla al Carnevale di Mannheim

Un nuovo possibile attentato in Germania, a, nel Baden Württemberg. Poco dopo le 12 una persona si sarebbe scagliata a gran velocità con una Ford Fiesta scuralapresso la Paradeplatz, sulle Planken, vie pedonalio shopping nel cuorea città. Il guidatore sarebbe stato arrestato. C’è la possibilità che si sia trattato di un attacco volontario, ma l’ipotesi di un incidente non sarebbe ancora esclusa. Lerità stanno mantenendo un riserbo più lungo rispetto ad altri casi di questo tipo. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero almeno due vittime e minimo 14 feriti. Intorno alle 13 la polizia ha avvisato tutti gli abitantia città di abbandonare o evitare il centro. Secondo Bild e Welt, l’uomo fermato si troverebbe ora all’ospedale potrebbe essere un “cittadino tedesco”, ma non ci sono conferme ufficiali sulla sua identità.