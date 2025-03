Lettera43.it - Cosa prevede il piano per la pace in Ucraina promosso da Regno Unito e Francia

Il vertice di domenica a Londra, guidato dal premier britannico Keir Starmer con 16 Paesi europei ed extra-europei, ha lanciato unper unagiusta indache, nelle parole di Starmer, mira a mettere insieme una «coalizione di volenterosi» per il sostegno a Kyiv. Ieri i leader europei hanno ribadito la necessità di rafforzare il ruolo politico dell’Europa nella ricerca del cessate il fuoco in, e hanno concordato sull’invio di maggiori aiuti militari a Kyiv, sul rafforzare le sanzioni contro Mosca e fare pressione agli Stati Uniti per includere i diplomatici ucraini ai tavoli delle trattative.ildaIn un’intervista a Le Figaro, il presidente francese Macron ha spiegato che la propostaun cessate il fuoco parziale di un mese degli attacchi aerei e navali, compresi quelli alle infrastrutture energetiche, ma che escluderebbe gli scontri terrestri poiché difficili da monitorare lungo la linea del fronte.