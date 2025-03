Panorama.it - Cosa hanno insegnato 40 anni di «Perestrojka»

Che l’incarico di segretario del Partito comunista sovietico toccasse a Michail Gorbaciov non era in discussione. Era il ruolo che, di fatto, già esercitava quando Konstantin Cernenko era ancora vivo, sulla poltrona del numero uno della «nomenklatura» russa. Ma la liturgia del sinedrio rosso prevedeva il rispetto di riti inossidabili. Al plenum del Pcus (11 marzo 1985) gli interventi dei «grandi elettori» cominciarono alle 9,45 e - con un intervallo microscopico destinato alla corvée dei samovar con il tè nero - proseguirono per 11 ore. Ognuno - con l’enfasi di cui ciascuno era capace - tracciò l’identikit ideale per la nuova guida del partito ma solo con l’ultima dichiarazione venne pronunciato il nome del candidato che - essendo anche l’unico - non consentiva scelta.Nessuno di questi apparatchik poteva sospettare che quello appena nominato sarebbe stato l’ultimo segretario del Pcus e che - peggio - era destinato a scrivere il capitolo conclusivo dell’Unione Sovietica.