Trevisotoday.it - Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra mercatini d'antiquariato e collezionismo

Leggi su Trevisotoday.it

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI- Avanno in scena gli appuntamenti di Maratona di letture in città per la Giornata internazionale dei diritti delle donne.- A Villorba spazio a Open Studio con gli artisti, un pomeriggio dedicato all'esplorazione del concetto di "Nutrire" attraverso.