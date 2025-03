Thesocialpost.it - “Cosa ci porteremo dentro per sempre”. Elonora Giorgi, le lacrime dei figli Andrea e Paolo

“Questo è un momento che rimarrà solo nostro”. Sono le parole diRizzoli, collegato dalla clinica Paideia di Roma con il programma La volta buona, dopo la morte della madre Eleonora. Accanto a lui, il fratelloCiavarro, visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere lementre ricordava la madre, scomparsa a 71 anni.Leggi anche: “Ditegli che sono diventata un angelo”. Eleonora, quel toccante messaggio prima di morireEleonoraè morta oggi, lunedì 3 marzo, dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo: “Mercoledì alle 16:00, alla Chiesa degli Artisti di Roma”, ha dichiaratoRizzoli ai microfoni di La volta buona. Poi ha voluto ringraziare per i messaggi di cordoglio: “Ringraziamo davvero tutti per l’affetto e l’attenzione ricevuti, questo è un momento che rimane nostro.