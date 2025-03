Ilrestodelcarlino.it - Cortei di gruppi e carri mascherati, grande successo per Baraonda

Il Carnevale di Fermo sconfigge la minaccia del maltempo e trionfa, in un centro storico preso d’assalto da mascherine, famiglie e bambini, dai colori e dalla musica. Festaper la tappa fermana di, il Carnevale dei comuni di Fermo e Porto San Giorgio, partecipato e ricco il corteo di, ben 17 le realtà del territorio che si sono messe in gioco per una domenica speciale.la soddisfazione del sindaco Paolo Calcinaro e del direttore di, Marco Renzi, nel vedere viale Veneto e la piazza pieni all’inverosimile, Alla fine il Mengone d’Oro per il gruppo dei Professionisti di Porto San Giorgio che hanno portato la storia dei Templari. Sempre da Porto San Giorgio è arrivato anche il secondo gruppo riconosciuto dalla giuria, I figli dei fiori organizzato dai quartieri sangiorgesi.