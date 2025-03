Ilrestodelcarlino.it - Corte dei Conti, Provincia di Pesaro ‘bacchettata’: bilanci al setaccio

, 3 marzo 2025 – Ladeibacchetta ladie Urbino: “criticità ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente”. La strigliata arriva dalla giustizia contabile ed è contenuta in una deliberazione di 52 pagine del 24 febbraio della sezione regionale di controllo per le Marche, dopo che i giudici si sono riuniti in camera di consiglio lo scorso 19 febbraio. La “pagella“ compilata dai giudici nei confronti dellaè finita sulla scrivania del presidente Giuseppe Paolini, del presidente del Consigliole e dell’Organo di revisione economico-finanziaria, nonché alla Procura regionale delladei. Le verifiche e gli approfondimenti istruttori hanno messo sotto la lente le relazioni ai rendidegli esercizi 2021 e 2022.