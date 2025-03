Lortica.it - Corso per la patente: al via dal 5 marzo

Anche quest’anno, grazie all’iniziativa del comandante Aldo Poponcini e del dirigente scolastico Paolo Paradiso, la polizia municipale e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti organizzano undi preparazione alladi guida.Il programma prevede 20 ore di lezione aperte a tutti, con particolare attenzione ai cittadini extracomunitari che abbiano almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana. L’obiettivo è fornire le competenze essenziali sul codice della strada e sulla segnaletica, oltre a preparare i partecipanti alla prova a quiz per il conseguimento della.Ilinizierà mercoledì 5e si svolgerà dalle 16:00 alle 18:00 presso la sede del Centro Provinciale in piazza del Popolo 6. Per iscriversi, è possibile contattare la segreteria ai numeri 0575/1739609 o 0575/1739642.