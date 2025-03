Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, le nuove armi di Conte”

Leggi su Napolipiu.com

: “, ledi”">Ilcontinua la sua rincorsa al vertice e lo fa concertezze. Come analizzato da Fabio Tarantino sul, la sfida contro l’Inter ha certificato l’importanza della panchina per Antonioin vistasprint finale. Billy Gilmour, alla prima da titolare dopo quattro mesi, ha confermato di essere una risorsa tattica di alto livello, mentre le vere sorprese della serata sono arrivate da Billing, match-winner, e da Okafor, che nel finale ha sfiorato il colpo decisivo.Gilmour, l’arma tattica diAntonioconosceva bene Billy Gilmour, avendolo scoperto ai tempi del Chelsea, e ha deciso di rilanciarlo in un momento chiave della stagione. Il tecnico delha studiato la mossa del doppio play, affiancandolo a Lobotka, e l’esperimento ha funzionato.