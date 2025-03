Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il calendario dice Napoli”

: “Il”">Lo scudetto si fa attendere e la corsa al titolo resta apertissima. Come analizzato dal, l’ultima giornata di Serie A non ha prodotto scossoni in classifica: il pareggio trae Inter e quello dell’Atalanta contro il Venezia lasciano tutto invariato nelle prime posizioni.L’Inter mantiene il primo posto con 58 punti, seguita dala 57 e dalla Dea a 55. A undici giornate dalla fine, la quota scudetto potrebbe abbassarsi: con 33 punti a disposizione, potrebbero bastarne 28 o anche meno per laurearsi campioni.Il fattore Conte e il peso della psicologiaDopo l’1-1 del Maradona, ilsembra aver trovato nuove certezze. La squadra di Conte, priva di Neres e Anguissa, ha mostrato grande carattere rimontando nel finale e lasciando intendere di avere ancora tutte le carte in regola per il titolo.