Sport.quotidiano.net - Coppia d’assi Devoe-Benvenuti, trionfo Sella. Volata col brivido, a Brindisi due punti d’oro

valtur76cento 77 VALTUR: Laquintana 13, Brown 11, Arletti, Del Cadia 15, Fantoma 6, Radonjic 2, Calzavara 13, Ogden 16, Buttiglione ne, Guadalupi ne. All. Bucchi.26, Davis IV 7, Nobile 7, Delfino 10, Berdini 3,17, Moretti 2, Tamani 2, Graziani, Tanfoglio 3. All. Di Paolantonio. Arbitri: Moretti, Tallon e Fiore. Note: parziali 14-18; 37-36; 53-59. A, è una bella Benedetto. Cole col ghiaccio nelle vene di, che dalla lunetta segna i liberi della vittoria ad un secondo e otto decimi dalla fine, con il cuore e la voglia di restare aggrappati alla Serie A2, un traguardo che con prestazioni come quelle di ieri resta alla portata del gruppo. Un vero colpaccio quello della, con la C maiuscola, che torna a rimescolare le carte in chiave salvezza e interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive.