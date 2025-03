Inter-news.it - Convocati Croazia, la lista di Dalic: anche l’Inter rappresentata!

Ladiha diramato la propriadei 24 giocatori(più cinque riserve) in vista dei quarti di finale di Nations League contro la Francia.ha un suo giocatore tra i.INTERtorna ad avere propri giocatori tra idella. Si tratta di Petar Sucic. Il centrocampista, che ha già fatto le visite mediche e firmato il contratto con i nerazzurri, si trasferirà ufficialmente a Milano a partire da giugno. Ma è di fatto già un calciatore della Beneamata,se al momento sta giocando nella Dinamo Zagabria. Sucic è rientrato circa due settimane fa dall’infortunio al metatarso, rimediato a gennaio. Zlatkone ha subito approfittato, convocandolo in nazionale. Ci sonodue ex nerazzurro come Ivan Perisic e Mateo Kovacic, oggi rispettivamente al PSV Eindhoven e al Mster City.