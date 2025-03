Lanazione.it - Contro il caro-bollette contributi per cittadini e imprese energivore

Arriva un contributo straordinario di 200 euro per il 2025 per sostenere le famiglie deboli, con Isee fino a 25.000 euro, nel pagamento delledella luce. Per i nuclei che già percepiscono un bonus sociale per far fronte ai costi dell’energia, la cifra si somma agli sconti in atto. E’ quanto prevede il decretoilche il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 febbraio e che vale nel complesso 3 miliardi di euro: 1,6 miliardi da destinare alle misure per le famiglie e 1,4 miliardi per gli interventi a favore delle. Le modalità per il riconoscimento del contributo saranno stabilite con delibera di Arera. Il bonus sarà percepito nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’Isee e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione. Per le grandi” arriva un contributo di 600 milioni attraverso il fondo per la transizione energetica, derivante dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2024.