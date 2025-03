Ilgiorno.it - Contrabbando di oro in Europa, indagati registi e spalloni: traffico da 30 chili alla settimana

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 3 marzo 2025 – L’oro veniva raccolto in Italia, trasferito in Svizzera o Ungheria, destinato a essere fuso in Liechtenstein, infine rivenduto in Germania. Tutto al di fuori dei canali leciti. È stata proprio l’autorità giudiziaria del Liechtenstein a chiedere all’Italia accertamenti su una serie di persone sospettate di riciclaggio di oro. Le indagini successive, condotto dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Como, hanno così ricostruito due anni di movimentazione illegale di metallo prezioso - tra 2019 e 2021 - che ha ora portato a contestare l’accusa di associazione per delinquere a nove. Massimiliano Brocai, 65 anni di Como residente in Svizzera, Ivan Arnaboldi, 64 anni di Pedrinate in Canton Ticino, e Paolo Lurati, 51 anni domiciliato a Tremezzina, indicati come promotori e organizzatori del sodalizio.