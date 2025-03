Quifinanza.it - Conto pignorato: quali sono i diritti del correntista e gli obblighi della banca?

Leggi su Quifinanza.it

Hai mai saltato il pagamento di una tassa, magari per un momento di difficoltà o una semplice dimenticanza? Dal 2024, il Fisco può avviare il pignoramento delcorrente molto più rapidamente: bastano 60 giorni di ritardo su imposte come IMU o TARI per ritrovarsi con il saldo delcorrente bloccato. Questa accelerazione delle procedure può cogliere di sorpresa molti contribuenti, mettendoli in difficoltà nella gestione delle spese quotidiane.Incasi lapuò bloccare ilcorrente?Lapuò bloccare ilcorrente del cliente in diverse circostanze, tra cui:?Notifica di un atto di pignoramento da parte di un creditore, sia esso privato o istituzionale. ?Scoperto dinon autorizzato, ossia quando il saldo è negativo senza un fidorio.Inattività delper oltre 10 anni, che lo rende un “dormiente”.