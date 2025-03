Ilgiorno.it - Conto alla rovescia per la prima edizione di Italy Sushi Cup, un ponte tra due culture unite dal riso

Milano – Una rigorosa selezione con requisiti certificati come la tecnica dele l'igiene per accedere all'cupche si svolgerà il 28 maggio a Vercelli. La manifestazione con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone di Milano, Regione Piemonte, provincia di Vercelli, città di Vercelli e di JETRO, Japan External Trade Organization, Mundi, è stata presentata al ristorante Shiropresenza del maestro Hitotoshi Ogawa ambasciatore ufficiale della cucina giapponese e direttore WSSI- WorldSkills institute. La giuria della competizione organizzata da AIRG, associazione italiana ristoratori giapponesi, con sede a Milano, città che conta il maggior numero di ristoranti giapponesi autentici in Italia, composta da maestri fra cui Gentaro Yamazaki e Minoru Hirazawa selezionerà lo chef che per lavolta rappresenterà l’Italia al WorldCup in programma a Tokyo il prossimo agosto.