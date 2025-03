Ilnapolista.it - Continua il sodalizio Djokovic-Murray: l’inglese coach anche a Indian Wells e Miami Open

Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa PA, la collaborazione tra Novake l’allenatore Andycontinuerà aquesta settimana e alquesto mese.Lunedìraggiungerà, in California, per il Bnp Paribas, che inizierà mercoledì, mentre ilseguirà il 19 marzo.Il 37enne serbo, che insegue il record di 25 titoli major in singolare, ha dichiarato all’Atp: “Ho espresso il mio desiderio dire la collaborazione con lui, quindi sono davvero contento che abbia accettato. Non è ancora stato deciso per quanto tempo lavoreremo insieme, ma abbiamo concordato che molto probabilmente lavoreremo negli Stati Uniti e poi in alcuni tornei sulla terra battuta e vedremo come andrà dopo“.Il tennis non vede l’ora chesi arrabbi conal suo angolo (Telegraph)“Ci saranno sicuramente molti occhi puntati” suall’angolo di