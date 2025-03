Juventusnews24.com - Contestazione tifosi Juve, la risposta di Giuntoli agli striscioni della Curva: così vogliono riconquistare la fiducia

Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN prima dell'inizio di Juve Verona soffermandosi sulla contestazione dei tifosi bianconeri.

PAROLE – «Siamo delusi come loro, i tifosi sono liberi di esprimersi. Noi in campo dobbiamo cercare di continuare a vincere e far tornare l'entusiasmo e centrare il nostro obiettivo. Siamo convinti che ci aiuteranno. I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come lo siamo noi. L'atteggiamento che avranno dipenderà dalla nostra voglia e determinazione di vincere».