Iltempo.it - "Contenuti diseducativi": a Gallarate salta la lezione di Max Felicitas

Si è incatenato davanti all'istituto Ponti di, in provincia di Varese, Max, il pornoattore che oggi, lunedì 3 marzo, avrebbe dovuto tenere unadi educazione sessuale (poi annullata) ai ragazzi della scuola. "Contro qualsiasi forma di discriminazione. Voglio lottare ogni giorno contro chi giudica, contro chi limita la libertà altrui, contro a qualsiasi tipo di pregiudizio", ha scritto sui social. Alle 7,30 il pornoattore si è presentato con le catene, un bavaglio sulla bocca e un giubbotto con la parola “libertà” scritta per ben 4 volte. Ad accoglierlo circa 200 studenti che hanno applaudito e incoraggiato la sua scelta. Stando a quanto riporta l'Ansa e in base a fonti vicine all'ufficio regionale scolastico per la Lombardia, iche il pornoattore condivide sono stati ritenutiper un pubblico giovane e assolutamente non in linea con una proposta didattica adatta all'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola.