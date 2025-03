Ilnapolista.it - Conte fa miracoli: nel Napoli sono decisivi giocatori che erano riserve in squadre di metà classifica di Premier (Guardian)

Billy Gilmour o Philip Billing? Ilnon poteva non commentare il “dilemma” britannico diprima di-Inter risolto poi dalla “riserva al Bournemouth” (così lo ricorda il) col gol del salvifico pareggio allo scadere.Billing “è stato uno deimigliori della sua squadra”. E la domanda che si pone ilè: “Cosa dice della Serie A il fatto che le scelte per una partita di così alto profilo debbano ruotare attorno acheindiinLeague?”.“È una domanda legittima, e potrebbe sembrare ancora più pertinente dopo la disastrosa prestazione delleitaliane nel nuovo turno dei playoff della Champions League. Juventus, Milan e Atalantastate tutte eliminate il mese scorso in partite per le qualistate presumibilmente favorite”.