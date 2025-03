Lanazione.it - Consorzio di Bonfica, nuovi cartelli per scoprire i percorsi in Casentino

Arezzo, 3 marzo 2025 – Percorrendo la valle dell’Archiano, oltre aimportanti testimonianze di storia locale, è possibile conoscere l’attività svolta daldi Bonifica 2 Alto Valdarno, in. A valorizzare il lavoro svolto dall’Ente per mantenere in efficienza i corsi d’acqua è la nuova cartellonistica, realizzata dall’Unione dei Comuni Montani del, in collaborazione con l’Ecomuseo del, il Comune di Bibbiena e la Raccolta Rurale Casa Rossi. Iinstallati, freschi di installazione, nascono per valorizzare la rete dei luoghi di pregio e i brani di paesaggio di particolare valore storico-documentale. Al, che dal 2014 si occupa della manutenzione dell’Archiano e degli altri corsi d’acqua inseriti dalla Regione Toscana nel reticolo idrografico di gestione, è dedicata una scheda che racconta chi è e cosa fa l’ente.